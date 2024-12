Джейхун Байрамов выступил на Конференции послов в Сербии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе рабочего визита в Сербию выступил на Конференции послов в Белграде.

Об этом сообщается на странице МИД АР в соцсети Х.

Министр затронул политические, экономические, энергетические и гуманитарные аспекты стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией, а также общие региональные вызовы, включая двойные стандарты, избирательное применение международного права.

Была подчеркнута важность соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности, которые определяют внешнюю политику обеих стран.

Дж.Байрамов также подробно рассказал о важной роли Азербайджана в энергетической диверсификации Европы и будущих планах в области зеленой энергетики, которые свяжут Европу и Центральную Азию через бассейны Каспийского и Черного морей.

During the working visit to Serbia, @Bayramov_Jeyhun, Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Azerbaijan, addressed the Ambassadors' Conference in #Belgrade.



Minister touched upon the political, economic, energy and humanitarian aspects of the #Azerbaijan-#Serbia… pic.twitter.com/mSGYYIfG9S — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 23, 2024