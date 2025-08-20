Азербайджан ставит на США заявление посла Хазара Ибрагима

Азербайджан стремится к укреплению связей с Соединенными Штатами в сфере национальной безопасности и технологий на фоне мирной декларации, достигнутой при посредничестве президента Дональда Трампа, пишет Axios.

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим заявил в интервью изданию, что его страна намерена «работать над созданием рабочих групп и развитием отношений во всех направлениях: экономика, энергетика, оборона, политика, образование, технологии, искусственный интеллект».

«Давайте откроем новую страницу, — подчеркнул дипломат. — Давайте работать вместе, и не только по линии Армения – Азербайджан, но и развивать отношения Азербайджан – США».

Ибрагим поблагодарил Дональда Трампа за продвижение мирного процесса, отметив, что «на 101%» считает его достойным Нобелевской премии мира. По словам посла Азербайджана, «за шесть месяцев Трамп смог сделать то, чего другим не удавалось более 30 лет».

Особую роль в процессе он отвел Стивену Уиткоффу, спецпосланнику президента США, «чья работа не может быть проигнорирована».

«В любых переговорах, особенно сложных мирных, крайне важно наличие сильной политической воли со стороны мирового лидера. И именно это мы получили в этот раз», — отметил Ибрагим.

Издание также напоминает, что «Азербайджан расположен между Россией и Ираном — двумя ключевыми противниками Вашингтона. Страна является крупным экспортером нефти и газа и располагает хорошо оснащенными вооруженными силами. У Азербайджана уже есть опыт сотрудничества с США, включая предоставление прав на пролет и дозаправку во время глобальной войны с терроризмом. Однако давний конфликт с Арменией, имеющей влиятельную диаспору в США, осложняет двусторонние отношения Азербайджана с Соединенными Штатами».