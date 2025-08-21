В РФ ликвидирована компания Гусейна Гасанова

Федеральная налоговая служба РФ ликвидировала компанию блогера Гусейна Гасанова.

«ООО «Банда» - компания, учрежденная блогером для продажи курсов, оказалась вне игры. Юридический адрес фирмы недостоверен, как и информация о должностных лицах. Налоговая решила ее ликвидировать, счета компании уже заблокированы», - сообщает российский Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что у курсов Г.Гасанова два суда на общую сумму 2 миллиона 675 тысяч рублей (более 56 тыс. манатов), также подчеркивается, что блогер предусмотрительно вышел из состава учредителей незадолго до.

