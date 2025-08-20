В Баку пройдет очередной раунд азербайджано-испанских политических консультаций

В ближайшее время в Баку пройдет очередной раунд политических консультаций между МИДами Азербайджана и Испании.

Как сообщает МИД АР, данный вопрос обсужден в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел, по делам ЕС и международного сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

Испанский министр выразил свои поздравления с успехами в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, достигнутыми в рамках саммита, который был организован в ходе визита Президента Азербайджана в США.

В ходе телефонного разговора были обсуждены текущее состояние и перспективы отношений Азербайджана с Испанией и Европейским Союзом. Была подчеркнута важность сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, туристической, гуманитарной и образовательной сферах. С удовлетворением говорилось о визите премьер-министра Испании в Азербайджан в рамках COP29.