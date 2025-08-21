Посол Азербайджана вручил свои верительные грамоты Президенту Доминиканы - ФОТО

20 августа посол Азербайджанской Республики в Доминиканской Республике Руслан Рзаев вручил верительные грамоты Президенту этой страны Луису Абинадеру.

Как говорится в сообщении посольства, во время беседы с Президентом Доминиканской Республики посол Р.Рзаев передал приветствие Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президенту Луису Абинадеру. Поблагодарив за переданное приветствие, Президент Доминиканской Республики, в свою очередь, попросил передать свои приветствия Президенту Азербайджанской Республики.

В ходе встречи было подчеркнуто наличие широких возможностей для развития отношений между двумя странами в различных направлениях, отмечена важность продолжения сотрудничества в рамках международных организаций.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.