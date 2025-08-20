Кипр готов внести вклад в мирный процесс на Южном Кавказе в период своего председательства в ЕС – Глава МИД

Сегодня состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Кипра Константиносом Комбосом.

Как сообщает МИД АР, кипрский министр выразил свои поздравления с успехами в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, достигнутыми в рамках саммита, который был организован в ходе визита Президента Азербайджана в США.

В ходе телефонного разговора были обсуждены планы в рамках председательства Кипра в Совете Европейского Союза (ЕС) в первой половине 2026 года, а также региональные вопросы.

Подчеркнута готовность Кипра внести вклад в мирный процесс в нашем регионе в период своего председательства в ЕС.