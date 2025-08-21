Вернувшимся в Россию релокантам хотят запретить работать на госслужбе и в госкомпаниях

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что гражданам, которые покинули Россию после начала российско-украинской войны и решили вернуться, не следует предоставлять возможность работать на государственной службе или в государственных компаниях.

Об этом он написал на своей странице в Max (новый российский мессенджер).

По его словам, человек, покинувший страну в такой момент, не может занимать должности в органах власти или в структурах с государственным участием. Он также отметил, что и частные компании должны «взвешенно» подходить к найму таких сотрудников, учитывая отношение общества и тех, кто, по его словам, «жертвует жизнью ради защиты страны».

Володин подчеркнул, что при приеме на работу подобных кандидатов работодателям стоит помнить: даже если человек обладает высоким уровнем компетенции, его уход за границу в «трудный» для страны период может свидетельствовать о «ненадежности».

Кроме того, председатель Госдумы обратил внимание на представителей шоу-бизнеса, которые также покинули Россию. Он предположил, что часть из них в будущем попытается вернуться, но рассчитывать на «теплый прием», по его словам, им не стоит.

Источник: ТАСС