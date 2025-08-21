США впервые за 17 лет не осудили Россию на СБ ООН за агрессию против Грузии

США отказались от осуждения России на Совбезе ООН за действия в августе 2008 года.

Об этом сообщило издание «Коммерсант», отмечая, что это первый случай отказа США с 2008 года от присоединения к совместному заявлению нескольких членов Совбеза ООН в поддержку территориальной целостности Грузии.

Декларацию подписали европейские государства-члены СБ ООН, в состав которых вошли Великобритания, Франция, Словения, Дания и Греция. Подписанты провели аналогию пребывания российских войск в Абхазии и Южной Осетии с так называемой «специальной военной операцией» в Украине, поддержав суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах.