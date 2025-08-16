Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили актуальные вопросы партнерских отношений

16 августа состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Как сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД), министр иностранных дел Украины поздравил с договоренностями, достигнутыми между Азербайджаном и США в ходе визита Президента Азербайджана в США, а также с успехами в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы партнерских отношений между Азербайджаном и Украиной, в том числе сотрудничество в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах. Стороны отметили, что работа Правительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Украиной имеет важное значение с точки зрения развития сотрудничества.

Министр иностранных дел Украины, в свою очередь, поблагодарил азербайджанскую сторону за оказанную Украине гуманитарную помощь, в том числе в области восстановления на пострадавших от конфликта территориях.

Министр Андрей Сибига также проинформировал о переговорном процессе вокруг российско-украинского конфликта.

В ходе телефонного разговора были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.