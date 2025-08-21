 Россия играет в Третий рейх | 1news.az | Новости
Мнение

First News Media10:10 - Сегодня
Сегодня, когда российская дипломатия тщетно пытается скрыть очевидные провалы своей внешнеполитической линии, становится ясно, что эти дыры возникли не вчера.

Они тянутся еще с 1990-х годов в рамках последовательно реализуемой Москвой политики по отношению к соседям на основе принципа «разделяй и властвуй».

Составной частью этой политики стала изначальная ставка Москвы на Армению. Тогда же Россия и превратилась в главного спонсора армянской агрессии против Азербайджана. В том, что за армянской оккупационной политикой с первого дня стоял Кремль, щедро снабжавший Иреван оружием и боеприпасами под прикрытием «миротворческих» лозунгов и мнимого посредничества, ни для кого не было секретом. Да, собственно, сама российская сторона тоже не очень-то это и скрывала даже на полуофициальном уровне. Стоит вспомнить разразившийся скандал в 1998 году, когда в прессе и в Госдуме обсуждались тайные поставки вооружений Армении на сумму около 1 млрд долларов. Ключевую роль в обнародовании этого факта сыграл покойный ныне генерал Лев Рохлин, тогдашний председатель Комитета Госдумы по обороне. Именно он публично заявил, что Россия незаконно передала Армении оружие на огромную сумму, включая современные системы ПВО, танки, артиллерию и ракеты. После этого была создана парламентская комиссия Госдумы, которая подтвердила факт таких поставок. Позже Кремлю все же пришлось признать факт поставок, но Москва пыталась все замять, называя передачу «перемещением техники в рамках союзнических отношений».

Но это лишь один эпизод, подвергшийся огласке, а сколько еще было таких, о которых до сих пор не известно.

Вспомним также, что именно в эти августовские дни 5 лет назад, то есть почти за месяц до начала Второй Карабахской войны, Россия все еще интенсивно «вливала» вооружения в Армению. «Накачка оружием», как сейчас любят говорить российские пропагандисты про западные поставки вооружения Украине, была такой высокой интенсивности, что его количество в Армении в кратное число раз превысило положенный ей объем по квоте в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Таким образом Армения превратилась в самую милитаризованную (после России, конечно) страну на постсоветском пространстве. Но для того, чтобы скрыть излишки вооружений, Иреван значительную их часть держал в оккупированном им в ту пору Карабахском регионе Азербайджана. А туда уже руки инспекции не дотягивались, ибо официально оккупированные территории Азербайджана числились как неконтролируемая или «серая» зона. Соответственно за то, что там происходит, Армения ответственности не несла.

То, насколько карабахская земля оказалась напичкана вооружением, все увидели уже после освобождения этой земли. Новые оружейные склады обнаруживались на территории Карабаха и Восточного Зангезура еще долго после возвращения этих земель под контроль Азербайджана.

Иными словами, Армения получала от Москвы все необходимое для того, чтобы десятилетиями удерживать под оккупацией земли, признанные международным сообществом частью Азербайджана. Получался привычный для Кремля сценарий: искусственно поддерживать конфликт, чтобы сохранять контроль над обеими сторонами, диктовать правила игры и торговать «безопасностью» в обмен на геополитическую покорность.

Вдумавшись, становится ясно: речь идет не просто о поддержке союзника, а о системе, в которой агрессия выдается за миротворчество, а оккупация - за «историческую справедливость». Именно поэтому, если провести параллели с историей XX века, аналогии с уже знакомыми практиками напрашиваются сами собой. Помнится Адольф Гитлер тоже себя позиционировал не агрессором и оккупантом, а «освободителем». Той же логики в своих грязных делах придерживались армянские оккупанты в Карабахе, а ныне и российские агрессоры в Украине.

В целом сегодняшняя Россия в своей внешней политике все больше напоминает фашистскую Германию: та же жажда пересмотра границ, те же попытки оправдать агрессию выдуманными «историческими правами», та же наглая риторика о том, что у соседей «нет настоящей государственности». Подобно Третьему рейху, Кремль упивается мифами о «сферах влияния», не признает права независимых стран на собственный выбор и использует военную силу как основной инструмент давления. Не случайно даже в самой России все чаще звучат голоса, что страна оказалась на пути милитаризации, где экономика и общество подчинены одной цели - вести войны и удерживать оккупированные территории.

Вспомним, как действовала Германия в 1930-х: аншлюс Австрии, расчленение Чехословакии, нападение на Польшу под выдуманными предлогами. Разве не то же самое мы видим сегодня? Россия, с одной стороны, кричит о «мирных переговорах», а с другой - внаглую меняет карту региона. В 2014 году Крым был отрезан от Украины под аплодисменты московской пропаганды, затем последовала агрессия на Донбассе, а в 2022-м Кремль уже открыто пошел по пути полномасштабной войны. Все это лишь подтверждает: логика у Москвы абсолютно идентична логике Гитлера. И если тогда мир слишком долго закрывал глаза, надеясь «умиротворить агрессора», то сейчас история вновь повторяется - но теперь агрессор одет в триколор, а не в свастику.

Особая ирония в том, что, осуждая фашизм и клянясь в верности памяти жертв Второй мировой, Россия сама пошла по тому же пути, который когда-то привел Европу к катастрофе. И если Германия под руководством Гитлера использовала пропаганду для оправдания завоевательных походов, то и современная Россия построила целую медиамашину, работающую в том же стиле. Любая агрессия выдается за «оборонительные меры», любое нарушение международного права - за «восстановление исторической справедливости», а любое вооружение союзников-оккупантов - за «обеспечение стабильности в регионе».

Но эта политика обречена на провал: как фашистская Германия проиграла в итоге всему миру, так и Россия, испытывая сегодня мир на прочность, в конце концов потерпит крах. По-другому просто не может быть, ибо здравый смысл рано или поздно берет верх.

Армения десятилетиями жила за счет российских поставок оружия, но это не спасло ее от поражения, которое стало наглядным показателем того, что даже самые щедрые подачки Кремля не могут изменить ход истории.

В отличие от Германии 1940-х, Россия не обладает ни экономической, ни технологической, ни идейной силой, способной на продолжительное удерживание результатов своих авантюр. Она копирует стратегию Третьего рейха, но делает это жалко и с отставанием, забывая, что мир давно усвоил уроки прошлого.

И именно поэтому сравнение России с фашистской Германией - это не просто риторический прием. Это реальная историческая параллель, которая показывает, что Кремль, словно по кальке, повторяет преступные сценарии прошлого. Разница лишь в том, что в XXI веке у агрессора почти не остается пространства для маневра: мир стал куда прозрачнее, и любая попытка прикрыть массовые убийства громкими лозунгами о «высоком» моментально раскрывается. Поэтому если Москва и дальше будет упорствовать в политике захватов и диктата, то исход ее так называемой «исторической миссии» предрешен - так же неизбежно, как некогда был предрешен крах Третьего рейха.

Али Мамедов

