МЧС предупредило пляжников об опасности

По прогнозу Национальной гидрометеорологической службы, начиная со второй половины сегодняшнего дня и до 22 августа на территории страны, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове, ожидается изменение погодных условий - усиление ветра, а в отдельных районах ливневые дожди и грозы.

В связи с изменением погодных условий, Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности, ознакомиться с которыми можно далее.

Во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких и временных построек, зданий и рекламных щитов, не находиться под опорами линий электропередачи, проводами и высокими деревьями.

С учётом того, что сильный ветер осложняет тушение пожаров, в ветреную погоду особенно важно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Кроме того, Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к гражданам, посещающим пляжи, и напоминает, что в ветреную погоду купание в море опасно, подчёркивая необходимость строгого соблюдения соответствующих правил безопасности.

В то же время, для защиты от опасностей, связанных с молнией, рекомендуется отключить электрические приборы от сети, не пользоваться телефоном (стационарным, мобильным, таксофоном и т.д.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к линиям электропередачи, молниеотводам, водостокам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями, а для этого выбирать более низкие участки местности.

Если же человек находится в автомобиле, следует остановиться, поднять стёкла и дождаться окончания грозы.

«Не забывайте: пренебрежение правилами - это угроза нашей жизни. В случае опасности звоните по номеру 112», - отмечают в МЧС.