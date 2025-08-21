 Президент Финляндии предложил США представить потерю нескольких штатов | 1news.az | Новости
Президент Финляндии предложил США представить потерю нескольких штатов

First News Media10:55 - Сегодня
Президент Финляндии предложил США представить потерю нескольких штатов

Президент Финляндии Александр Стубб предложили США представить, что они потеряли несколько крупных штатов.

Об этом сообщает NBC News.

Уточняется, что финский президент захотел, чтобы американцы лучше поняли ситуацию на Украине.

По словам Стубба, территориальные требования Москвы к Киеву равносильны тому, как если бы США отдали Флориду, Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину, Вирджинию и, возможно, Мэриленд.

Источник: Lenta.ru

