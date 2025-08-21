 Трамп: США не одобрят проекты солнечной и ветровой энергетики | 1news.az | Новости
Трамп: США не одобрят проекты солнечной и ветровой энергетики

First News Media00:09 - Сегодня
Трамп: США не одобрят проекты солнечной и ветровой энергетики

Власти США не одобрят проекты по солнечной и ветровой энергетике, если они будут наносить ущерб фермерским хозяйствам.

Об этом в соцсети Truth Social написал глава Белого дома Дональд Трамп.

По его словам, в штатах, в которых построены ветряные и солнечные электростанции для получения энергии, наблюдается рекордный рост стоимости электроэнергии.

«Афера века! Мы не одобрим уничтожение солнечной энергии ветряными электростанциями или фермерами. Времена глупости в США прошли», — написал Трамп.

