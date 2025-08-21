Трамп: США не одобрят проекты солнечной и ветровой энергетики
Власти США не одобрят проекты по солнечной и ветровой энергетике, если они будут наносить ущерб фермерским хозяйствам.
Об этом в соцсети Truth Social написал глава Белого дома Дональд Трамп.
По его словам, в штатах, в которых построены ветряные и солнечные электростанции для получения энергии, наблюдается рекордный рост стоимости электроэнергии.
«Афера века! Мы не одобрим уничтожение солнечной энергии ветряными электростанциями или фермерами. Времена глупости в США прошли», — написал Трамп.
