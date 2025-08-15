Из Азербайджана в Украину отправлена очередная партия гуманитарной помощи - ФОТО

Очередная часть груза, предназначенного для гуманитарной помощи Украине от Азербайджанской Республики, была отправлена сегодня с территории Сумгайытского технологического парка.

Как сообщает 1news.az, помощь была организована Министерством энергетики на основании Распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 августа 2025 года. В гуманитарный груз входит в общей сложности около 90 тысяч метров электрических кабелей и проводов, 25 генераторов и 7 комплектов трансформаторов.

Оборудование было отправлено с целью оказания поддержки в восстановлении стабильного электроснабжения в регионах Украины, пострадавших от продолжающейся войны. Первая часть помощи отправилась колонной из 10 грузовых автомобилей. Ожидается, что следующая часть помощи, организованная по обращению украинской стороны и имеющая общую стоимость 2 миллиона долларов США, будет отправлена в ближайшие дни.

Отметим, что Азербайджан и ранее отправлял гуманитарные грузы, связанные с электроснабжением Украины. В нынешних условиях войны общая стоимость гуманитарной поддержки Азербайджана Украине, включая помощь по восстановлению и реконструкции, уже превысила 44 миллиона долларов США.

Автор: Гафар Агаев

Фото: Надир Ибрагимли