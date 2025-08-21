ХАМАС призвал посредников оказать максимум давления на Израиль
Палестинское радикальное движение ХАМАС призвало посредников оказать максимальное давление на израильское руководство на фоне начала военной операции по захвату административного центра сектора Газа.
Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.
"Призываем посредников оказать максимум давления на Израиль, чтобы заставить его прекратить войну на истребление против палестинского народа", - говорится в сообщении. В ХАМАС подчеркнули, что решение израильского руководства начать операцию демонстрирует его "пренебрежение ко всем усилиям, приложенным посредниками" в рамках переговоров о прекращении огня в Газе. Радикалы добавили, что возлагают всю ответственность за последствия оккупации города Газа не только на Израиль, но и на США.
Источник: ТАСС