Глава УМК: У Азербайджана уникальный опыт межрелигиозного и межконфессионального взаимопонимания

Растет число религиозных деятелей в новых мечетях на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на Форуме религиозных деятелей Азербайджана в Баку.

Он отметил важность религиозного просвещения.

По его словам, Азербайджан является государством, обладающим уникальным примером межрелигиозного и межконфессионального взаимопонимания.

Источник: Report