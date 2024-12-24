 Награждены победители конкурса эссе «Гуманистическая философия преподавания» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Награждены победители конкурса эссе «Гуманистическая философия преподавания» - ФОТО

First News Media17:19 - Сегодня
Награждены победители конкурса эссе «Гуманистическая философия преподавания» - ФОТО

23 декабря в «Доме литератора» по случаю 90-летия газеты «Азербайджанский учитель» состоялась церемония награждения победителей конкурса эссе «Гуманистическая философия преподавания».

На мероприятии со вступительной речью выступила исполнительный директор Фонда поддержки литературы «Дома литератора» Шафак Мехралиева. Она сказала, что основной целью конкурса, посвященного педагогическому наследию видного представителя азербайджанской литературы, писателя, педагога, доктора филологических наук Мир Джалала Пашаева, является пропаганда качеств, необходимых для преподавания – педагогической этики, значимости сопереживания и сострадания, многообразия и инклюзивности, а также профессионального развития критического и творческого мышления среди педагогического сообщества.

Говоря об идее Мир Джалала Пашаева «философия человечества», соучредитель «Дома литератора», преподаватель Бакинского государственного университета, профессор Тахсин Муталлимов рассказал об отличии научно-педагогической школы Мир Джалала Пашаева.

В свою очередь, народный поэт Нариман Гасанзаде поделился воспоминаниями о своем учителе Мир Джалале Пашаеве и пожелал успехов конкурсантам.

Выражая мнение жюри, старший научный руководитель Института образования, доктор философии по педагогике, доцент Асиф Гаджиев отметил, что представленные на конкурс эссе представляют широкую географию Азербайджана. Он добавил, что в произведения включены отношения ученика и учителя, актуальные проблемы современного образования, а также анализ международных подходов в образовании.

Жюри, состоящее из известных специалистов в области образования, оценивало около 300 эссе, представленных на конкурс, из которых были выбраны победители.

После выступлений были награждены победители. Награды вручали ректор Университета ADA, член Попечительского совета «Дом литератора» Хафиз Пашаев, председатель Правления Фонда развития образования Эльнур Насибов и главный редактор газеты «Азербайджанский учитель» Сарван Ибрагимов.

После церемонии награждения с поздравительной речью выступил министр науки и образования Эмин Амруллаев, принимавший участие в мероприятии. Говоря о профессии учителя, министр отметил, что философия этой профессии – просвещать людей и прививать общечеловеческие ценности.

В заключение своего выступления министр поздравил всех победителей.

Мероприятие завершилось выступлением Хафиза Пашаева, который рассказал о целях и задачах конкурса, поздравил участвующих педагогов и победителей, пожелал им успехов.

В завершение было сделано фото на память.

Поделиться:
102

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам ...

Мнение

Посольство США в Баку: Дипломатия или разжигание конфликта?

Xроника

Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

Общество

Погода на среду: В Баку не ожидается осадков

Общество

Восемь учащихся образовательного центра в Товузе отравились тортом

Президент Азербайджана наградил Лейлу и Арзу Алиевых - ФОТО

Silk Way AFEZCO и FF Construction подписали соглашение о совместном строительстве Silk Way Cargo Village

Награждены победители конкурса эссе «Гуманистическая философия преподавания» - ФОТО

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

В Баку восьмиклассница родила ребенка от 30-летнего жениха

Новые подробности о смерти блогера

Азер Захид и другие задержаны за организацию развлекательных конкурсов в TikTok

Халяльная говядина в McDonald’s Azərbaycan: запуск местного производства и новые возможности - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Посольство США в Баку: Дипломатия или разжигание конфликта?

Сегодня, 18:00

Восемь учащихся образовательного центра в Товузе отравились тортом

Сегодня, 17:52

Президент Азербайджана наградил Лейлу и Арзу Алиевых - ФОТО

Сегодня, 17:48

Президент Азербайджана утвердил изменения в законы о военной службе

Сегодня, 17:44

Оказавшемуся в инвалидной коляске Сердару Ортаджу грозит 3 года тюрьмы – ВИДЕО

Сегодня, 17:32

Silk Way AFEZCO и FF Construction подписали соглашение о совместном строительстве Silk Way Cargo Village

Сегодня, 17:30

ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» выделено 20 млн манатов

Сегодня, 17:25

Награждены победители конкурса эссе «Гуманистическая философия преподавания» - ФОТО

Сегодня, 17:19

Свергнувшие режим в Сирии формирования объединяются под началом Минобороны

Сегодня, 17:12

Байден может ввести новые санкции против России

Сегодня, 17:05

В Эйфелевой башне произошел пожар: Эвакуированы более тысячи человек

Сегодня, 16:34

Татьяну Лазареву приговорили к 6,5 годам колонии

Сегодня, 16:32

Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

Сегодня, 16:19

Командующий Сухопутными войсками Азербайджана встретился со своим турецким коллегой

Сегодня, 16:12

Сирийское правительство планирует обсудить культурные вопросы: ЛГБТ, алкоголь и дресс-код

Сегодня, 16:06

«Мы не продаемся»: В Гренландии отреагировали на слова Трампа о покупке острова

Сегодня, 15:50

Президент Азербайджана: Реализуемые нами проекты не имеют и, возможно, не будут иметь аналогов в мире

Сегодня, 15:40

МВД Сирии призвало членов бывшего режима немедленно сдать оружие

Сегодня, 15:35

Президент Ильхам Алиев: Со следующего года в Гяндже будут проводиться крупные ремонтно-восстановительные работы

Сегодня, 15:30

Politico: Макрон становится все более непопулярным

Сегодня, 15:25
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23