Награждены победители конкурса эссе «Гуманистическая философия преподавания» - ФОТО

23 декабря в «Доме литератора» по случаю 90-летия газеты «Азербайджанский учитель» состоялась церемония награждения победителей конкурса эссе «Гуманистическая философия преподавания».

На мероприятии со вступительной речью выступила исполнительный директор Фонда поддержки литературы «Дома литератора» Шафак Мехралиева. Она сказала, что основной целью конкурса, посвященного педагогическому наследию видного представителя азербайджанской литературы, писателя, педагога, доктора филологических наук Мир Джалала Пашаева, является пропаганда качеств, необходимых для преподавания – педагогической этики, значимости сопереживания и сострадания, многообразия и инклюзивности, а также профессионального развития критического и творческого мышления среди педагогического сообщества.

Говоря об идее Мир Джалала Пашаева «философия человечества», соучредитель «Дома литератора», преподаватель Бакинского государственного университета, профессор Тахсин Муталлимов рассказал об отличии научно-педагогической школы Мир Джалала Пашаева.

В свою очередь, народный поэт Нариман Гасанзаде поделился воспоминаниями о своем учителе Мир Джалале Пашаеве и пожелал успехов конкурсантам.

Выражая мнение жюри, старший научный руководитель Института образования, доктор философии по педагогике, доцент Асиф Гаджиев отметил, что представленные на конкурс эссе представляют широкую географию Азербайджана. Он добавил, что в произведения включены отношения ученика и учителя, актуальные проблемы современного образования, а также анализ международных подходов в образовании.

Жюри, состоящее из известных специалистов в области образования, оценивало около 300 эссе, представленных на конкурс, из которых были выбраны победители.

После выступлений были награждены победители. Награды вручали ректор Университета ADA, член Попечительского совета «Дом литератора» Хафиз Пашаев, председатель Правления Фонда развития образования Эльнур Насибов и главный редактор газеты «Азербайджанский учитель» Сарван Ибрагимов.

После церемонии награждения с поздравительной речью выступил министр науки и образования Эмин Амруллаев, принимавший участие в мероприятии. Говоря о профессии учителя, министр отметил, что философия этой профессии – просвещать людей и прививать общечеловеческие ценности.

В заключение своего выступления министр поздравил всех победителей.

Мероприятие завершилось выступлением Хафиза Пашаева, который рассказал о целях и задачах конкурса, поздравил участвующих педагогов и победителей, пожелал им успехов.

В завершение было сделано фото на память.