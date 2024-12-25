Очередная группа переселенцев прибыла в город Джебраил

Согласно «I Государственной программе по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики», очередная группа переселенцев, отправленных сегодня утром, прибыла в город Джебраил.

В город Джебраил сегодня вернулись 49 семей- 253 человека. Бывшие вынужденные переселенцы, прибывшие в город, воссоединились с родным краем со слезами радости на глазах. Их встретили с большим энтузиазмом. Они любовались красотой, созданной в городе Джебраил.

Жители города Джебраил, вернувшиеся на свои исконные земли, поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность отважной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути, а также терпения их семьям.

В новых зданиях, построенных в городе Джебраил по указанию главы государства, созданы все условия для расселения семей.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, проживают около 30 тыс. человек, работающих над реализацией проектов проводимых в этом регионе, а также выполняющих служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных учреждений, в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.