Песков напомнил Армении о дивидендах от членства в СНГ

Работа Армении в СНГ обоюдовыгодна: она приносит пользу и самой стране, и объединению.

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о роли Армении в Содружестве на фоне сложностей с работой в других форматах, передает ТАСС.

«Наши армянские коллеги не участвуют в ОДКБ, они приостановили свое участие. Тем не менее Армения по-прежнему очень важный участник и ЕАЭС, и СНГ. И Армения, и армянский народ получают очень много дивидендов от этого участия. Так что это - дорога с двусторонним движением: в этом заинтересованы и СНГ, и наши армянские друзья», - пояснил представитель Кремля.

Напомним, что сегодня в Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит СНГ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не участвует в саммите.

Пашинян заявил 25 декабря, что не сможет принять участие в саммите СНГ из-за положительного теста на COVID.

«В понедельник, 23 декабря, у меня был положительный диагноз COVID. <…> Я не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге», — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Он также проинформировал, что, вероятно, не будет участвовать и в завтрашнем заседании Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Днем Песков сообщил журналистам, что Пашинян примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по видеосвязи.