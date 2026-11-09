Бывшего мужа Кэти Перри приговорили к 10,5 годам за изнасилование

Бывшего мужа Кэти Перри Рассела Брэнда приговорили к 10 годам и 6 месяцам тюрьмы за изнасилование и сексуальное насилие.

Лондонский суд вынес приговор 9 ноября. 51-летний комик был признан виновным в изнасиловании одной женщины и сексуальном насилии в отношении ещё трёх женщин. Преступления были совершены в период с 2004 по 2009 год.

Брэнд отрицал предъявленные обвинения. При этом по двум другим обвинениям в изнасиловании и одному эпизоду покушения на непристойное нападение он был оправдан.

Как сообщает Reuters, судья Джоэл Беннатан назвал Брэнда сексуальным хищником, считавшим, что известность позволяет ему поступать так, как он хочет.

Полиция Лондона также продолжает расследовать два других заявления о предполагаемых изнасилованиях, связанных с комиком.