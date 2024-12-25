Новогодние гирлянды на улице в Баку создали опасность короткого замыкания

В столице иногда обнаруживаются незаконные вмешательства в электросети светофоров со стороны отдельных лиц. Один из таких инцидентов произошел в Сураханском районе.

На пересечении улиц Ильгара Мамедова и Саттара Бахлулзаде к линии электропитания светофора был подключен кабель новогодней гирлянды.

Об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана.

Сотрудники Центра быстро устранили это нарушение, обеспечив безопасность. Министерство предупреждает, что подключение к электросетям светофоров может привести к короткому замыканию, особенно в дождливую погоду, что выводит из строя систему управления движением. Это создает проблемы для участников дорожного движения. Важно помнить, что любые посторонние подключения к светофорам запрещены и могут повлечь ответственность.