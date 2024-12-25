Аккаунты AZAL в соцсетях окрасились в черный цвет - ФОТО

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) чтит память погибших при вынужденной посадке самолета, выполнявшего рейс Баку-Грозный, недалеко от казахстанского города Актау.

В связи с трагедией официальные аккаунты AZAL в социальных сетях окрасились в черный цвет.

Как сообщалось, сегодня, 25 декабря, самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку-Грозный № J2-8243, совершил вынужденную посадку в 3 км недалеко от города Актау.

По предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение самолета со стаей птиц.

По сообщению AZAL, на борту находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа. Детей на борту не было, информация о пострадавших будет предоставлена в скором времени. По предварительной информации есть выжившие, им оказывается первая медицинская помощь.

На месте происшествия налаживаются контакты с казахстанской стороной, а также обеспечивается необходимая оперативная поддержка со стороны аварийно-спасательных служб Казахстана.