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В Азербайджане прошла минута молчания в память о погибших при крушении самолета AZAL - ОБНОВЛЕНО

First News Media12:02 - Сегодня
В Азербайджане прошла минута молчания в память о погибших при крушении самолета AZAL - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане почтена память погибших в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета авиакомпании AZAL.

В 12:00 по бакинскому времени на улицах столицы было приостановлено движение транспортных средств.
Во всех городах и районах страны, а также в ее дипломатических представительствах за рубежом приспущены государственные флаги Азербайджана.

В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, 26 декабря в стране объявлен траур.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, совершавший рейс Баку-Грозный, вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев 25 декабря в 07:56, и потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау.
В результате авиакатастрофы имеются многочисленные погибшие и пострадавшие.

Allah rəhmət eləsin.

12:00

Сегодня весь Азербайджан разделяет скорбь семей погибших в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета авиакомпании AZAL.

Память погибших будет почтена минутой молчания на всей территории страны в 12:00 по бакинскому времени.

В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, 26 декабря в стране объявлен траур.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, совершавший рейс Баку-Грозный, вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в 07:56, и потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау.

В результате авиакатастрофы имеются многочисленные погибшие и пострадавшие.

Allah rəhmət eləsin.

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