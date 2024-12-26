В Азербайджане прошла минута молчания в память о погибших при крушении самолета AZAL - ОБНОВЛЕНО
В Азербайджане почтена память погибших в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета авиакомпании AZAL.
В 12:00 по бакинскому времени на улицах столицы было приостановлено движение транспортных средств.
Во всех городах и районах страны, а также в ее дипломатических представительствах за рубежом приспущены государственные флаги Азербайджана.
В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, 26 декабря в стране объявлен траур.
Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, совершавший рейс Баку-Грозный, вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев 25 декабря в 07:56, и потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау.
В результате авиакатастрофы имеются многочисленные погибшие и пострадавшие.
Allah rəhmət eləsin.
12:00
Сегодня весь Азербайджан разделяет скорбь семей погибших в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета авиакомпании AZAL.
Память погибших будет почтена минутой молчания на всей территории страны в 12:00 по бакинскому времени.
В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, 26 декабря в стране объявлен траур.
Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, совершавший рейс Баку-Грозный, вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в 07:56, и потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау.
В результате авиакатастрофы имеются многочисленные погибшие и пострадавшие.
Allah rəhmət eləsin.