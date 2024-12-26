Врачи и спасатели МЧС отправлены в Казахстан - ФОТО - ВИДЕО

Сразу после крушения пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджан Хава Йоллары», по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева группа опытных психологов, врачей и спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, оснащенная необходимыми средствами, направлена в казахстанский город Актау на самолете-амфибии «Бе-200 ЧС», принадлежащий МЧС.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Было отмечено, что психологи министерства оказывают пострадавшим неотложную психологическую помощь, а также при необходимости врачи проводят медицинские вмешательства. Также на месте крушения спасатели министерства принимают соответствующие меры.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.