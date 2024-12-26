Тела всех 38 погибших при крушении самолета в Казахстане найдены
Тела всех 38 погибших при крушении самолета в Казахстане найдены, опознаны 7 человек.
В настоящее время аварийно-спасательные работы на месте проводят бригады Центрального оперативного штаба РФ, сообщили в МЧС Казахстана.
«Аварийно-спасательные работы на месте крушения самолета проводят бригады Центрального оперативного штаба Российской Федерации», - говорится в сообщении.
В ведомстве подтвердили вчерашнее сообщение властей Казахстана, согласно которому при крушении погибло 38 человек.
«Обнаружено 38 тел погибших, которые направлены в центр судебно-медицинской экспертизы, среди них 6 граждан Казахстана и 3 члена экипажа», - сообщили в МЧС.
Источник: ТАСС
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