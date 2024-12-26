Тела всех 38 погибших при крушении самолета в Казахстане найдены, опознаны 7 человек.

В настоящее время аварийно-спасательные работы на месте проводят бригады Центрального оперативного штаба РФ, сообщили в МЧС Казахстана.

«Аварийно-спасательные работы на месте крушения самолета проводят бригады Центрального оперативного штаба Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В ведомстве подтвердили вчерашнее сообщение властей Казахстана, согласно которому при крушении погибло 38 человек.

«Обнаружено 38 тел погибших, которые направлены в центр судебно-медицинской экспертизы, среди них 6 граждан Казахстана и 3 члена экипажа», - сообщили в МЧС.

Источник: ТАСС