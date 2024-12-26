12 выживших в авиакатастрофе пассажиров сегодня будут доставлены в Азербайджан

12 выживших пассажиров потерпевшего крушение в Актау самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, сегодня будут доставлены в Азербайджан.

7 пассажиров, состояние которых удовлетворительное, будут доставлены в Баку обычным рейсом, а 5 пассажиров, состояние которых оценивается как средней тяжести, - специальным самолетом МЧС в сопровождении бригады врачей, сообщает Репорт.

Отметим, что из 67 человек, находившихся на борту самолета, 42 были гражданами Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. 38 из них погибли, 29 - выжили.

Сразу после инцидента по поручению Президента Ильхама Алиева была создана Государственная комиссия под руководством премьер-министра Али Асадова для расследования причин авиакатастрофы.

Делегация Азербайджана в составе министра цифрового развития и транспорта, министра по чрезвычайным ситуациям, заместителя генерального прокурора и других лиц отправилась в Актау для расследования причин авиакатастрофы на месте.