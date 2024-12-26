Гражданство одной из пострадавших в авиакатастрофе установлено – это гражданка Азербайджана

Сейчас под наблюдением врачей в больнице находятся 20 пострадавших в авиакатастрофе близ Актау, из них шестеро в реанимации.

Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

Следственными органами проведена работа по установлению личности двух пациентов, одна из них идентифицирована, установлено гражданство Азербайджана.

По линии санитарной авиации из города Астана прибыли высококвалифицированные специалисты Национального координационного центра экстренной медицины и ведущих республиканских центров.

Также прибыл спецборт Минздрава и МЧС РФ, бригада санавиации Азербайджанской Республики, отмечается в сообщении.

Проведен обход всех пострадавших, тактика лечения согласована. С пострадавшими и родственниками работает бригада психологов.

25 декабря пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, всего 67 человек. По предварительной информации, выжили 32 человека.

В соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева создана Государственная комиссия для расследования причин крушения самолета под председательством премьер-министра Али Асадова.