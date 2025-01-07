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Число жертв землетрясения в Тибете возросло - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media09:31 - Сегодня
Число жертв землетрясения в Тибете возросло - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате землетрясения в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе КНР достигло 53, а пострадавших - до 62.

Об этом сообщило агентство Xinhua.

Ранее агентство проинформировало о не менее чем 32 погибших и 38 пострадавших.

Сейсмическая активность привела к разрушению многих объектов инфраструктуры. На месте проводятся масштабные поисково-спасательные работы. Из наиболее опасных районов в зоне бедствия эвакуированы люди.

Источник: ТАСС

08:53

При землетрясении в Тибете (автономная область в составе Китая) погибли не менее 36 человек.

Об этом сообщило издание «Наньфан Жибао».

При этом, по данным агентства Синьхуа, которые приводит ТАСС, погибли 32 человека, еще 38 пострадали.

Землетрясение было зафиксировано в 9:05 по местному времени. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1 балла. Сейсмический центр Китая оценил магнитуду в 6,8.

Его эпицентр находился в 163 км от города Шигадзе, являющегося вторым по численности населенным пунктом Тибета. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сильные подземные толчки ощутили жители уезда Дингри. В результате них обрушились множество зданий. Толчки также ощущались в Непале, Индии, Бутане и Бангладеш.

Источник: Gazeta.Ru

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