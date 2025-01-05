Временные ограничения введены еще в трех аэропортах РФ - ОБНОВЛЕНО

Вслед за Казанью временные ограничения введены в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми, сообщает Росавиация.

Это сделано для обеспечения безопасности полетов. Прием и отправка рейсов в этих воздушных гаванях приостановлена, уточняет РИА Новости.

09:50

В аэропорту Казани объявлен режим «Ковер», аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.

Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Источник: Lenta.ru