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Община Западного Азербайджана распространила заявление в поддержку взглядов Президента Ильхама Алиева в отношении западных азербайджанцев

First News Media12:39 - Сегодня
Община Западного Азербайджана распространила заявление в поддержку взглядов Президента Ильхама Алиева в отношении западных азербайджанцев

Община Западного Азербайджана распространила заявление относительно взглядов Президента Ильхама Алиева в отношении западных азербайджанцев, озвученных в интервью местным телеканалам.

Представляем заявление: «Община Западного Азербайджана благодарит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за поддержку мирного, безопасного и достойного возвращения западных азербайджанцев на родные земли, о чем он заявил в интервью местным телеканалам 7 января 2025 года. Мы также выражаем полную поддержку видению Ильхама Алиева относительно регионального мира и безопасности.

Доминирующая в политических кругах Армении идеология расовой дискриминации и радикального национализма является самой большой угрозой правам человека и миру. Распространившаяся на днях видеозапись выступления первого президента Армении Левона Тер-Петросяна в 1993 году, в котором он представил «полное очищение Армении и Карабаха от других наций» как историческое достижение, расистское заявление второго президента Роберт Кочаряна с трибуны международной организации о том, что «азербайджанцы и армяне этнически несовместимы», а также высказывание третьего президента Сержа Саргсяна о том, что его партия вдохновляется расистской идеологией «Цехакронизм» фашиста Гарегина Нжде, отражают суть этого государства.

Полностью разделяем обеспокоенность Президента Ильхама Алиева по поводу проводимой Арменией политики масштабной милитаризации и поддерживаем требование к официальному Иревану прекратить вооружение. Армения, как страна с агрессивным прошлым, в которой преобладают расистские, реваншистские идеологии, не способна ответственно обращаться с военной силой, и ее вооружение недопустимо.

Политика Армении, зиждущаяся на подходе полного отрицания исторической несправедливости, совершенной против нас, западных азербайджанцев, не имеет перспективы.

Требуем от правительства Армении извиниться за депортацию западных азербайджанцев, приступить к диалогу с Общиной Западного Азербайджана, создать условия для их возвращения, положить конец политике разрушения и искажения культурного наследия, принадлежащего азербайджанскому народу, прекратить вооружение и открыть коммуникации в соответствии с взятыми на себя обязательствами».

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