В Турции произошло землетрясение

В городе Эрзурум, расположенном на северо-востоке Турции, произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на данные турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 4:30 по местному времени. Глубина землетрясения составила 14,81 километра.

В настоящее время разрушений, вызванных землетрясением, не было обнаружено. Также не поступала информация о пострадавших.