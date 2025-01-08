В Турции произошло землетрясение
В городе Эрзурум, расположенном на северо-востоке Турции, произошло землетрясение магнитудой 4,5.
Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на данные турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 4:30 по местному времени. Глубина землетрясения составила 14,81 километра.
В настоящее время разрушений, вызванных землетрясением, не было обнаружено. Также не поступала информация о пострадавших.
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