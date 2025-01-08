Трамп: Президент Эрдоган - мой друг и человек, которого я уважаю

Избранный президент США Дональд Трамп выразил свое восхищение президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, назвав его другом и человеком, которого он уважает.

«Президент Эрдоган — мой друг. Он парень, который мне нравится, которого я уважаю. Думаю, он уважает и меня», — сказал он.

Трамп подчеркнул важность Турции в процессе вывода войск из Сирии на фоне событий в стране.

Избранный президент США на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде коснулся вопросов внешней политики, напомнив, что в период своего предыдущего президентства он избегал войн.

Трамп подчеркнул, что во время его первого президентского срока США победили террористическую организацию ДЕАШ в Сирии и он вывел большую часть американских войск из этой страны. Он еще раз отметил важность Анкары в вопросах, связанных с текущей ситуацией.

Отвечая на вопрос о том, выведет ли он около 2000 американских военнослужащих из Сирии, Трамп сказал: «Я не собираюсь говорить вам об этом, потому что это часть военной стратегии. Но могу сказать, что эта ситуация связана с Турцией».

Источник: Анадолу