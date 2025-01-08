Грузии удалось избежать украинского сценария, однако борьба за сохранение мира в стране продолжается.

Об этом говорится в заявлении политического совета правящей в Грузии партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».

«Грузии большими усилиями и в результате бескомпромиссной борьбы удалось избежать украинского сценария, однако борьба за мир продолжается и эту борьбу надо довести до конца», - говорится в заявлении, передают грузинские СМИ.

В правящей партии еще раз напомнили, что пока боевые действия в Украине продолжаются, всегда будет интерес открытия «второго фронта» в Грузии. В связи с этим политический совет партии подчеркнул, что народ Грузии должен бороться до конца, чтобы выжить.

Власти Грузии уверены, что нынешние кризисные ситуации в мире, а также в Украине являются результатом действия «глубинного государства» («Deep State).

«Deep State» окутал пламенем войны не одно государство мира. Тяжелее всех разрушительный эффект патронов «Deep State» произвел на нашу дружественную страну - Украину. Украина, у которой до 2014 года были суверенитет, территориальная целостность, мир и почти 200-миллиардная экономика, а сегодня она практически уничтожена, и авторы «майдана» никакую ответственность за это не берут», - отметили в «Грузинской мечте».