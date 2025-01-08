На Кубе прогремели взрывы на складе боеприпасов, 13 военных пропали без вести
Взрывы произошли на складе боеприпасов и вооружения на Кубе, 13 военных считаются пропавшими без вести, сообщило кубинское министерство революционных вооруженных сил.
Как сообщило ведомство в среду, инцидент произошел в провинции Ольгин на юго-востоке страны.
«В результате взрывов на складе вооружения и боеприпасов в... муниципалитете Рафаэль Фрэире в провинции Ольгин пропали... военные», - говорится в заявлении министерства в соцсети X, в котором перечисляются фамилии всех 13 пропавших военных.
Министерство революционных вооружённых сил Кубы не уточняет причины произошедшего и число раненых или погибших.
Источник: РИА Новости
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