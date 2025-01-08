В ближайшее время состоится встреча комиссий по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, но пока нет договоренности о дате.

Об этом в ответ на вопрос Новости Армении -NEWS.am сообщили в офисе вице-премьера Мгера Григоряна.

Напомним, что вчера Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что следующая встреча комиссий по демаркации границы между Арменией и Азербайджаном должна состояться в январе.