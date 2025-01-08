Маск - Трюдо: «Девочка, ты больше не губернатор Канады…»

Американский предприниматель Илон Маск назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо «девочкой» и заявил, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США больше не имеют веса, так как он покидает свой пост.

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил в соцсети X, что его страна «черта с два» станет частью США. При этом Канада пребывает в политическом кризисе, вследствие которого Трюдо в понедельник объявил о намерении уйти в отставку на фоне усиливающегося внутрипартийного давления в возглавляемой им Либеральной партии.

«Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», - ответил Маск премьеру Канады в соцсети X.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп называл Трюдо «губернатором великого штата Канада» на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность.

Источник: РИА Новости