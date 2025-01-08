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Фархад Мамедов об основных трендах по взаимоотношениям с Арменией на 2025 год

First News Media12:06 - Сегодня
Фархад Мамедов об основных трендах по взаимоотношениям с Арменией на 2025 год

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: Телеграм-канал Ф.Мамедова

«Интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева на трех языках охватило широкий круг тем… Остановимся на теме взаимоотношений с Арменией, притом, что этой теме было уделено внимание как в контексте двусторонних отношений, так и в контексте региональных процессов…

По мирному договору

Условия Азербайджана высказаны еще в конце прошлого года (2*2):

- Непосредственно по тексту - это взаимные обязательства не подпускать к границе третьи силы и отказ от взаимных исков в международные инстанции;

- По мирному процессу - это роспуск МГ ОБСЕ и изменение Конституции до подписания мирного договора.

Президент Ильхам Алиев не стал подробно останавливаться на этих условиях, отметив, что позиция не изменится, и нет внешней силы, которая смогла бы изменить ситуацию. В итоге имеем рамки подхода Азербайджана: «…если Армении не нужен мирный договор, то он не нужен и нам. Мы и без его подписания можем жить и проводить свою политику».

Демилитаризация Армении

Этой теме уделяется много места в выступлениях Президента, что является показателем чрезвычайности. Точно так же Президент Ильхам Алиев предупреждал о негативе с Францией и только после полутора лет раскрыл детали переговоров с президентом Франции, где последний угрожал признать то, чего нет в Карабахе…

Значит и в этой теме есть подводные камни… В принципе, о некоторых можно догадаться:

- Многие на Западе говорят, что данное требование Азербайджана «это уже слишком…» Что Армения - суверенное государство и имеет право на приобретение вооружений.

Да, это так… Но в идеологии создания Армении лежит нацистский принцип очищенной от азербайджанцев страны, о чем говорил основоположник Армении Левон Тер-Петросян. Да и в Конституции Армении заложена территориальная претензия. Сегодня у власти Пашинян, а завтра?! Вооружения останутся в Армении и после Пашиняна. А теперь взглянем на оппозицию Армении, что пророссийскую, что прозападную – все они реваншисты, то есть, приобретенное сейчас вооружение будет нести угрозу в будущем…

- Президент Азербайджана подчеркнул изменения в мировой геополитике, и контекст милитаризации Армении заиграл новыми тонами. Армения использовалась как прокси со стороны России на протяжении 25 лет, сейчас идет перенаправление в сторону Франции, Индии, Ирана и США. Где гарантии, что завтра Армения не будет использована как прокси со стороны этих стран против Азербайджана?!

- Доводы о разнице в военных бюджетах Азербайджана и Армении нерелевантны. Пашинян кричал то, что кричал в Карабахе в 2019-м, когда разница была больше…

Армения стала темой во взаимоотношениях Азербайджана с ЕС и Францией

Это - реальность, так как ЕС и Франция приложили максимум усилий в этом направлении. Притом это вовлечение было из-за Карабаха, и в Баку не забыли потуги Франции в СБ ООН и Гранадское заявление. В принципе, мы предупреждали ЕС, что такая политика приведет к провалу и еще больше усложнит ситуацию.

Миссия ЕС в Армении держится особняком в теме раздражителей Баку, и Президент более чем красноречиво это отметил. Похоже, что Баку готов на каком-то этапе показать, что миссия ЕС не является препятствием, если в Баку примут решение о нейтрализации угрозы со стороны Армении. Президент Азербайджана не скупился на выражения по поводу глав государств, которые позировали с биноклями на условной границе…

По границе…

Ожидается очередная встреча правительственных комиссий, и это позитивно. Методология, предложенная Азербайджаном, вербально принята Иреваном. В принципе, комиссия по границе фактически остается единственной субстантивной площадкой переговоров.

Де-факто мир – это то, с чем придется иметь дело в ближайшей перспективе

Стало понятно, что мирный договор отложен до изменения Конституции Армении. Значит, надо думать, как укрепить ситуацию де-факто мира, использовать этот период для урегулирования противоречий: к примеру, роспуск МГ ОБСЕ, изменение формата деятельности миссии ЕС в Армении, определение новых участков для определения границы, ну и по милитаризации остановится…»

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