У побережья Каспийского моря обнаружен корабль, затонувший в XVIII-XIX веке

Международная группа археологов из Италии и Ирана обнаружила у побережья Каспийского моря корабль, затонувший в XVIII-XIX веке.

Судно, вероятно, принадлежало торговому флоту из России. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Maritime Archaeology.

Корабль обнаружили в результате размытия песчаной дюны, что произошло из-за повышения уровня моря. Как показал радиоуглеродный анализ, корабль был построен в промежутке между 1762 и 1808 годом. Материал, из которого был сделан корпус корабля, вероятно, добыли в Волго-Каспийском регионе.

На судне нашли груз с гречихой. Ученые полагают, что это свидетельствует о ее популярности в пищевой культуре того времени. Всего на судне исследователи нашли шесть семейств растений, что может свидетельствовать о широком распространении сельскохозяйственных практик.