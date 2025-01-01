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У побережья Каспийского моря обнаружен корабль, затонувший в XVIII-XIX веке

First News Media18:00 - Сегодня
У побережья Каспийского моря обнаружен корабль, затонувший в XVIII-XIX веке

Международная группа археологов из Италии и Ирана обнаружила у побережья Каспийского моря корабль, затонувший в XVIII-XIX веке.

Судно, вероятно, принадлежало торговому флоту из России. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Maritime Archaeology.

Корабль обнаружили в результате размытия песчаной дюны, что произошло из-за повышения уровня моря. Как показал радиоуглеродный анализ, корабль был построен в промежутке между 1762 и 1808 годом. Материал, из которого был сделан корпус корабля, вероятно, добыли в Волго-Каспийском регионе.

На судне нашли груз с гречихой. Ученые полагают, что это свидетельствует о ее популярности в пищевой культуре того времени. Всего на судне исследователи нашли шесть семейств растений, что может свидетельствовать о широком распространении сельскохозяйственных практик.

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