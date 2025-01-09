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80 000 AZN азербайджанской компании на разработку ИИ-инструментов в сфере медиа – ФОТО

First News Media10:27 - Сегодня
80 000 AZN азербайджанской компании на разработку ИИ-инструментов в сфере медиа – ФОТО

Азербайджанский стартап готовит революцию на локальном медиарынке.

Стартап Innovation Media Services (IMS), возглавляемый соучредителем и исполнительным директором Теймуром К., получил 80 000 AZN частных инвестиций для разработки прототипа программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, предназначенного для азербайджанского медиарынка.

Проект, стартовавший в конце 2023 года, находится на финальной стадии разработки и готовится к выходу на рынок в 2025 году.

Мы встретились с Теймур беем, чтобы узнать больше о значении ИИ для медиасферы и перспективах нового продукта.

— Теймур бей, расскажите, как родилась идея проекта, почему вы решили сосредоточиться на ИИ в медиа?

— Мы живем в эпоху информационного взрыва, когда медиа сталкиваются с огромными вызовами, начиная от быстрой обработки данных и заканчивая борьбой с фейковыми новостями. Идея создать инструмент на базе ИИ пришла из стремления оптимизировать рабочие процессы, упростить анализ данных и сделать медиапродукты более качественными и точными. Наш проект направлен на то, чтобы дать локальным медиакомпаниям инновационное решение, которое облегчит их работу и сделает информацию более доступной для широкой аудитории.

— Как вы оцениваете роль ИИ в Азербайджане в целом и в медиасфере в частности?

— Искусственный интеллект становится важным инструментом во многих отраслях, и Азербайджан здесь не исключение. В стране есть большой потенциал для развития ИИ, и это касается не только IT-сферы, но и медиабизнеса. Локальные компании начинают понимать преимущества ИИ: автоматизация процессов, персонализация контента, борьба с информационными угрозами. Уверен, что в ближайшие годы ИИ станет ключевым драйвером цифровой трансформации в медиа.

— Что делает ваш проект уникальным?

— Мы сосредоточились на разработке инструментов, адаптированных под особенности локального рынка. Это касается языковых моделей, культурных контекстов и специфики азербайджанских медиа. Работа ведется одной из самых крупных IT-компаний в стране, что гарантирует высокий уровень технической реализации.

— Какой вы видите будущее вашего проекта?

— Мы находимся на завершающей стадии разработки. Уже в 2025 году продукт будет представлен на рынке. Мы ожидаем, что он привлечет внимание как местных, так и международных медиаорганизаций. В будущем мы планируем расширить функционал и выйти на новые рынки.

На данном этапе команда Innovation Media Services (IMS) открыта для сотрудничества с ангел-инвесторами и участниками ранних стадий (сид) инвестиций. Желающие могут обратиться по адресу [email protected]

ИИ — это не просто тренд, это - будущее. А будущее, как известно, начинается сегодня.

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