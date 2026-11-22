Завершился судебный процесс над Джаббаром Джаббарзаде (2011 г.р., тут и далее имена и фамилии условные), который ударил ножом свою 25-летнюю сестру Сярвиназ Джаббарзаде в Евлахе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на xitab24.az, инцидент произошел из-за того, что женщина пользовалась TikTok.

Так, подросток сделал сестре замечание из-за того, что она публиковала в соцсети свои фотографии и проводила прямые эфиры. Сярвиназ возразила брату, заявив, что это ее личное дело. В ходе конфликта Джаббар взял на кухне нож и дважды ударил сестру в спину, причинив тяжкий вред ее здоровью.

На судебном заседании, проходившем в Шекинском суде по тяжким преступлениям, был зачитан приговор. Согласно решению суда, Джаббар Джаббарзаде приговорен к трем годам лишения свободы. Однако наказание было признано условным с установлением испытательного срока на два года.

При вынесении приговора судебная коллегия учла многочисленность смягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на семью и условия жизни обвиняемого, тот факт, что на момент совершения преступления ему было 15 лет, а также его психологическое состояние во время происшествия.

Отметим, что Сярвиназ Джаббарзаде замужем. Ее супруг, два брата и отец находятся в заключении.