Ожидается ли снижение цен на некоторые продукты?

Кабинет министров Азербайджана утвердил новый порядок представления отчетности о поставках, хранении, отпуске, учете и контроле товаров для государственных резервов, а также об их движении и наличии. Этот документ устанавливает правила для закупки, хранения, выпуска и учета товаров, предназначенных для государственных резервов.

Как сообщает 1news.az, об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Милли Меджлиса Азербайджана, экономист Вугар Байрамов. Он подчеркнул, что государственные резервы создаются не только для зерна, но и для других жизненно важных продуктов питания, потребляемых населением.

"Стратегические резервы будут формироваться как государственными органами, так и частными компаниями, работающими в этой области. Если в результате мониторинга цен на потребительском рынке будет зафиксирован рост цен на какой-либо важный продукт питания, планируется использовать эти резервы для корректировки цен и снижения их уровня", — отметил Байрамов.

Он добавил, что принятие новых правил не только обеспечит большую прозрачность в этой сфере, но и поможет поддерживать стабильность на потребительском рынке, создавая новые стратегические резервы.

Согласно нововведениям, в стратегические резервы войдут около 12 видов продуктов, включая основные товары, такие как хлеб, чай, сахар, масло, рис и другие. Ожидается, что эти меры помогут предотвратить резкие колебания цен на продовольственные товары и предложат гражданам стратегические продукты по более доступным ценам.