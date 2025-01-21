Что известно о состоянии здоровья пострадавшей в ДТП в Имишли школьницы? - ФОТО

Школьница Махбуба Ализаде, пострадавшая в результате аварии в Имишли, в настоящее время проходит лечение в «Yeni Klinika».

Как сообщает 1news.az, об этом рассказал депутат Милли Меджлиса от Имишли-Саатлинского избирательного округа Сайяд Салахлы, который посетил больницу, где лечится пострадавшая, вместе с ее отцом Сабухи Ализаде.

С.Салахлы в своем посте отметил, что он также поинтересовался ходом лечения девочки.

«Выражаю благодарность директору клиники, уважаемому Барату Юсубову, заведующей отделением Нуриде Аллахяровой и всему медицинскому персоналу за высокий уровень заботы о Махбубе и желаю ей скорейшего выздоровления», — добавил депутат.

Напомним, что 18 января в результате аварии, когда служебный автомобиль ГДП столкнулся с другим транспортным средством, погибли два школьника, а двое получили тяжелые травмы.

Фаига Мамедова