Число погибших при пожаре в отеле в Турции достигло 66 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
В Турции число погибших в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу, достигло 66 человек.
Об этом сообщает NTV.
Сообщается, что травмы получил 51 человек.
Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу заявил, что состояние одного из потерпевших – тяжелое, 17 человек выписаны из клиник.
Источник: NTV
10:30
Число погибших в результате пожара в отеле, расположенном в горнолыжном курорте Карталкая в турецком городе Болу, составило 10 человек.
Об этом сообщает NTV.
Сообщается, что травмы получили 32 человека.
09:45
В Турции в одном из отелей на территории горнолыжного курорта Карталкая, расположенного в районе Болу, произошел пожар.
Как передает NTV, в результате пожара погибли 6 человек, двое из них - в результате падения с высоты, 31 получил травмы.
Губернатор провинции Болу Абдулализ Айдын сообщил в эфире телеканала, что погибшие и пострадавшие являются турецкими гражданами.
По предварительным данным, пожар возник около 03:00 по местному времени на крыше семиэтажной гостиницы и быстро охватил все здание.