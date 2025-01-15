Армения передала России ноту протеста

Посол России Сергей Копыркин в среду был вызван в МИД Армении, где ему вручили ноту протеста.

Как сообщили в ведомстве, причиной для такого решения стала программа «Вести недели» на ВГТРК.

По мнению армянских властей, в одном из репортажей были озвучены «искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения».

Отметим, что 12 января в итоговой программе Дмитрия Киселева вышел репортаж на тему армяно-азербайджанских отношений, открытия региональных коммуникаций и решения правительства Армении поддержать процесс вступления в ЕС.

Источник: Sputnik-Армения