Азербайджан обратится в МОК в связи с возвратом из-за низкого качества медалей 5 наших спортсменов

Мы намерены обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с возвратом из-за низкого качества медалей, завоеванных пятью нашими спортсменами на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Об этом Oxu.Az сказал пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Мурад Фарзалиев.

"Помимо Хидаята Гейдарова и Магомедхана Магомедова, медали остальных наших спортсменов оказались некачественными, поэтому мы обратимся в МОК. Будем добиваться, чтобы каждый наш спортсмен получил новую медаль", - заявил пресс-секретарь.

Напомним, что сборная Азербайджана завершила Олимпиаду в Париже с семью медалями (два золота, два серебра и три бронзы). Дзюдоисты Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев стали чемпионами, боксер Альфонсо Домингес и тхэквондист Гашим Магомедов завоевали серебро, а борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров, вольники Георгий Мешвилдишвили и Магомедхан Магомедов стали бронзовыми призерами.

По количеству наград сборная Азербайджана заняла 33-е место в медальном зачете Олимпиады-2024, а по качеству медалей - 30-е. Однако теперь эти результаты могут быть пересмотрены из-за проблем с качеством врученных медалей.