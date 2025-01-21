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Президент Южной Кореи отрицает, что приказывал арестовать политиков

First News Media23:40 - 21 / 01 / 2025
Президент Южной Кореи отрицает, что приказывал арестовать политиков

Адвокаты президента Республики Корея Юн Сок Ёля во время слушаний в Конституционном суде по делу об импичменте заявили, что он не приказывал арестовать ряд южнокорейских политиков во время событий военного положения 3-4 декабря.

Как передает ТАСС, об этом сообщает газета "Чосон ильбо".

"Приказов арестовать судью во время военного положения не было. Приказов арестовать председателя [президентской партии "Гражданская сила"] Хан Дон Хуна и спикера парламента У Вон Сика тоже не было", - утверждала сторона защиты.

В декабре ныне уволенный заместитель директора разведывательной службы рассказал об "арестном списке" Юн Сок Ёля, в который вошли 14 человек, в том числе судья, оправдавший лидера оппозиции Ли Чжэ Мёна по одному из дел, сам Ли Чжэ Мён, лидер правящей партии Хан Дон Хун, спикер и другие.

Юристы Юн Сок Ёля также утверждали, что "президент не собирался применять" положения указа о военном положении, в котором среди прочего был запрет на всякую политическую деятельность, включая парламентскую. Запрет на деятельность Национального собрания, как указывали СМИ, противоречит конституции, поскольку оно имеет право отменить военное положение.

Ранее адвокаты говорили, что запрет на деятельность парламента попал в указ по ошибке - бывший министр обороны Ким Ён Хён "случайно скопировал текст из указов" времен военной диктатуры. На нынешних слушаниях адвокат также утверждал, что "запрет касался [только] незаконной деятельности парламента, а не всей". Ким Ён Хён находится под стражей по делу о мятеже, в рамках которого правоохранительные органы отводят ему роль ключевого исполнителя плана.

Юн Сок Ёль же подозревается в организации восстания в качестве лидера заговорщиков. Уголовные дела заведены из-за событий военного положения, но рассматриваются отдельно от слушаний по делу об импичменте в Конституционном суде.

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