В Кыргызстане запретили закрывающую лицо одежду в общественных местах

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, который запрещает гражданам появляться в общественных местах в одежде, закрывающей лицо.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте президента республики.

Кроме того, новый закон запрещает навязывание веры, проведение религиозных обрядов в домах престарелых, колониях и воинских частях. Также государство ограничивает распространение религиозной литературы в общественных местах, учебных заведениях и в ходе обхода домов. Создание политических партий на религиозной основе также запрещено. За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов.