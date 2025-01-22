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В Гаджигабуле при пожаре в грузовике сгорели 14 тонн продуктов питания - ВИДЕО

First News Media00:00 - Сегодня
В Гаджигабуле при пожаре в грузовике сгорели 14 тонн продуктов питания - ВИДЕО

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании в грузовом автомобиле на 137-м километре дороги Баку-Газах в Гаджигабульском районе.

На место происшествия были незамедлительно направлены силы районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в прицепе грузовика марки DAF было ликвидировано. Из 21 тонны продуктов питания, находившихся в фуре, сгорело 14 тонн.

Грузовой автомобиль и оставшаяся часть продуктов питания были защищены от огня.

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