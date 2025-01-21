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Араик Арутюнян: У меня нет проблем со здоровьем

First News Media20:00 - Сегодня
Араик Арутюнян: У меня нет проблем со здоровьем

Подсудимый Араик Арутюнян, обвиняемый в совершении многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении, заявил, что у него нет проблем со здоровьем.

Как сообщает Report, об этом он сказал на очередном судебном заседании.

Обвиняемый А. Арутюнян отметил отсутствие жалоб на здоровье: "Проблемы со здоровьем, если возникают, решаются в изоляторе. В целом я не слышал жалоб на здоровье от других обвиняемых".

На заседании суда большинство адвокатов обвиняемых подали ходатайства о замене меры пресечения в виде ареста на домашнее заключение. Обвиняемый Араик Арутюнян, в отличие от других, заявил, что ни он, ни его адвокат не подавали ходатайство о переводе на домашний арест.

Прокурор возразил против удовлетворения этих ходатайств, ссылаясь на личности обвиняемых, тяжесть и характер предъявленных обвинений, а также на риск, что изменение меры пресечения может помешать объективному ходу судебного разбирательства.

Представители потерпевших, включая руководителя Аппарата Кабинета министров Руфата Мамедова, выступившего от имени Азербайджана, попросили суд отклонить ходатайства о замене меры пресечения и оставить обвиняемых под стражей.

Представитель потерпевшего Арзу Джавадов отметил, что следственные изоляторы страны оснащены квалифицированными врачами и необходимыми медикаментами. Он подчеркнул, что медицинская помощь предоставляется своевременно, здоровье обвиняемых находится под контролем Международного комитета Красного креста, и процессуальных оснований для изменения меры пресечения нет. Джавадов обратился к суду с просьбой не удовлетворять поданные ходатайства.

Представитель потерпевших Шахин Гусейнов подчеркнул, что подсудимые обвиняются в тяжких и особо тяжких преступлениях. Он напомнил, что права потерпевших столь же важны, как и права обвиняемых, отметив, что дело затрагивает интересы тысяч пострадавших. Гусейнов назвал ходатайства о домашнем аресте необоснованными и попросил суд их отклонить.

Другой представитель потерпевших, Джаваншир Мамедов, указал на то, что обвиняемые были задержаны при попытке покинуть страну. Он подчеркнул, что сохраняется риск их укрытия от правосудия, и призвал суд не менять меру пресечения.

Следующее заседание суда состоится 27 января, на котором будут оглашены решения по ходатайствам.

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