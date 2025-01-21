Трамп отсрочил блокировку TikTok в США на 75 дней

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отсрочке блокировки TikTok в США на 75 дней.

Текст документа опубликован на сайте Белого дома.

«Я поручаю Генеральному прокурору не предпринимать никаких действий по обеспечению соблюдения закона в течение 75 дней с сегодняшнего дня, чтобы дать моей администрации возможность определить надлежащий курс, при котором получится защитить национальную безопасность и при этом избежать внезапного закрытия платформы, используемой миллионами американцев», — говорится в указе.

Согласно документу, в течение 75 дней минюст США не может штрафовать организации за нарушение закона, предусматривающего блокировку TikTok. Штрафы также не могут быть наложены после истечения этого срока за несоблюдение закона в период отсрочки. Генпрокурор США должен уведомить каждого поставщика услуг об этом.