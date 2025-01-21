 Трамп отсрочил блокировку TikTok в США на 75 дней | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп отсрочил блокировку TikTok в США на 75 дней

First News Media20:20 - Сегодня
Трамп отсрочил блокировку TikTok в США на 75 дней

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отсрочке блокировки TikTok в США на 75 дней.

Текст документа опубликован на сайте Белого дома.

«Я поручаю Генеральному прокурору не предпринимать никаких действий по обеспечению соблюдения закона в течение 75 дней с сегодняшнего дня, чтобы дать моей администрации возможность определить надлежащий курс, при котором получится защитить национальную безопасность и при этом избежать внезапного закрытия платформы, используемой миллионами американцев», — говорится в указе.

Согласно документу, в течение 75 дней минюст США не может штрафовать организации за нарушение закона, предусматривающего блокировку TikTok. Штрафы также не могут быть наложены после истечения этого срока за несоблюдение закона в период отсрочки. Генпрокурор США должен уведомить каждого поставщика услуг об этом.

Поделиться:
199

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Израиля - ФОТО

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Давосе с Канцлером Германии

Общество

Продолжился суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных ...

Xроника

Президент Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

В мире

Маск исказил имя Шольца и обозвал его олухом

Завтра в Турции объявлен однодневный траур

Трамп отсрочил блокировку TikTok в США на 75 дней

Начальник Генштаба армии Израиля подал прошение об отставке

Выбор редактора

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Новости для вас

TikTok заявил о возобновлении работы в США - ОБНОВЛЕНО

Байден в последние часы президентства помиловал членов своей семьи

Трамп подписал указ о признании в США двух неизменных полов - ОБНОВЛЕНО

Армения передала России ноту протеста

Последние новости

Маск исказил имя Шольца и обозвал его олухом

Сегодня, 22:23

Ильхам Алиев встретился в Давосе c гендиректором Carlsberg Group - ФОТО

Сегодня, 22:01

Президент Ирана встретился с делегацией во главе с Шахином Мустафаевым

Сегодня, 21:40

Азербайджанские спортсмены примут участие в Открытом турнире по дзюдо в Бельгии

Сегодня, 21:20

Сахиба Гафарова выразила соболезнования председателю ВНСТ Нуману Куртулмушу

Сегодня, 21:00

Завтра в Турции объявлен однодневный траур

Сегодня, 20:40

Трамп отсрочил блокировку TikTok в США на 75 дней

Сегодня, 20:20

Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Израиля - ФОТО

Сегодня, 20:05

Араик Арутюнян: У меня нет проблем со здоровьем

Сегодня, 20:00

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с пожаром в Турции - ФОТО

Сегодня, 19:45

Спикер Милли Меджлиса прибыла с официальным визитом в Италию

Сегодня, 19:30

Азербайджан обратится в МОК в связи с возвратом из-за низкого качества медалей 5 наших спортсменов

Сегодня, 19:15

Ильхам Алиев встретился в Давосе с Канцлером Германии

Сегодня, 19:06

Али Асадов выразил соболезнования вице-президенту Турции

Сегодня, 19:00

В Дашкесане перевернулась автоцистерна, есть погибшие

Сегодня, 18:45

Продолжился суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений в результате военной агрессии Армении - ФОТО

Сегодня, 18:40

Как кибермошенники крадут ваши аккаунты?

Сегодня, 18:30

Сеймур Бахшалиев: Конкурс The Best Business Awards, где я получил награду, имеет огромный международный масштаб

Сегодня, 18:15

Президент Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

Сегодня, 18:05

Начальник Генштаба армии Израиля подал прошение об отставке

Сегодня, 18:02
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23